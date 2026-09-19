Erzurum Yakutiye'de çıkan silahlı kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Erzurum Yakutiye'de çıkan silahlı kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'nde iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada bacağından yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı, şüpheli olayda kullandığı silahla gözaltına alındı.
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'nde M.E.B. ile H.T. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.E.B, silahla ateş ederek H.T'yi bacağından yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı H.T, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, şüpheli M.E.B'yi olayda kullandığı silahla gözaltına aldı.
Kaynak: AA