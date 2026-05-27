Erzurum ve Kars'ta kaçan kurbanlıklar zor anlar yaşattı

Erzurum'un Palandöken ilçesi ve Kars'ta sahiplerinin elinden kaçan kurbanlık hayvanlar, kara yoluna çıkarak ve sokak aralarında koşarak paniğe yol açtı. Yaklaşık iki saatlik çalışma sonucu yakalanan hayvanlar, iki kişinin hafif yaralanmasına neden oldu.

Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Börekli Mahallesi'nde sahiplerinin kontrolünden çıkan kurbanlık, kara yoluna yöneldi.

Hayvanı yakalamakta güçlük çeken vatandaşlar, mahalle sakinlerinden yardım istedi.

Mahalleli ve hayvan sahiplerinin yaklaşık iki saat süren çalışması sonucu yakalanan kurbanlığın sahibi Harun Kotan, AA muhabirine, "Hayvanımız ürktüğü için kaçtı. Ana yola çıktı, sonrasında köydeki hayvanların arasına girmesiyle sakinledi. Köyden arkadaşlar yardımcı oldular, hayvanımızı yakaladık." dedi.

Kars'ta da Halitpaşa Mahallesi'nde sahiplerinin elinden kaçan büyükbaş kurbanlık, paniğe yol açtı.

Sokak aralarında koşan tosun, yakalamaya çalışanlara zor anlar yaşattı.

Kovalamaca sonucu yakalanan kurbanlık, iki kişinin hafif yaralanmasına neden oldu.

Kaynak: AA / Muhammed Onur Yavrutürk
