Erzurum Valisi Baruş, Kırklareli Valisi Turan'ı makamında ziyaret etti

Erzurum Valisi Baruş, Kırklareli Valisi Turan'ı makamında ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum Valisi Aydın Baruş, Kırklareli Valisi Uğur Turan'ı makamında ziyaret etti. Turan, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek Baruş'a kent hakkında bilgi verdi; Baruş da teşekkür edip görevinde başarı diledi.
Erzurum Valisi Aydın Baruş, Kırklareli Valisi Uğur Turan'ı makamında ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Vali Uğur Turan, meslektaşı Baruş'u Kırklareli'nde ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.
Turan, kent hakkında Baruş'a bilgi verdi.
Baruş da Turan'a teşekkür ederek görevinde başarı diledi.
Kaynak: AA