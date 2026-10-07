Haberler

Erzurum Valisi Baruş, Kırklareli Valisi Turan'ı makamında ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Kırklareli Valisi Uğur Turan'ı makamında ziyaret etti. Turan, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek Baruş'a kent hakkında bilgi verdi; Baruş da teşekkür edip görevinde başarı diledi.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Kırklareli Valisi Uğur Turan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Vali Uğur Turan, meslektaşı Baruş'u Kırklareli'nde ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Turan, kent hakkında Baruş'a bilgi verdi.

Baruş da Turan'a teşekkür ederek görevinde başarı diledi.

Kaynak: AA
Esenyurt Belediyesi'ne operasyon! 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor

Kayyumun yönettiği belediyeye operasyon! Sağ kolu da gözaltında
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Olaylı infazda yeni gelişme! ABD'de idam sonrası hayatta kalan Christa Pike'ın bilinci yerine geldi

Başarısız infazdan sağ çıkmıştı! Tüm dünyayı şaşırtmaya devam ediyor
Fenerbahçe'de de görev yapmıştı! Trabzonspor'a imza attı

Fenerbahçe'de de görev yapmıştı! Trabzonspor'a imza attı
Kayseri Melikgazi'de 35 yaşındaki kişi boş arazide ağaca asılı ölü bulundu

Ağaca yaklaşanlar korkunç manzarayla karşılaştı
San Marino, 90+3'te yıkıldı

San Marino, 90+3'te yıkıldı
İşte fon soruşturmasında adı geçen Ali Emre Ballı'nın son görüntüleri

İşte fon soruşturmasında adı geçen iş insanının son görüntüleri
Suçu çok ağır! Suudi Arabistan’da göçmen işçi idam edilecek

Suçu çok ağır! Suudi mahkemesi son sözü söyledi: İdam edilecek

İngiltere'den 7 yiyen Hırvatistan, İspanya'ya son anlarda mat oldu

İngiltere'den 7 yiyen Hırvatistan, İspanya ile karşılaştı! İşte sonuç