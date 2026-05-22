Haberler

Vali Baruş’tan Hınıs’ta şehit ailesi ve gazi ziyareti

Vali Baruş’tan Hınıs’ta şehit ailesi ve gazi ziyareti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Hınıs'ta Şehit Jandarma Komando Er Osman Bağ'ın ailesini ve gazi Emin Doğan'ı ziyaret etti.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Hınıs'ta Şehit Jandarma Komando Er Osman Bağ'ın ailesini ve gazi Emin Doğan'ı ziyaret etti.

Vali Baruş, İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yeni hizmet binasının açılış törenine katılmak için gittiği Hınıs'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu.

İlçede kaymakamlık, belediye ve emniyet müdürlüğünü ziyaret eden Baruş, ardından Şehit Jandarma Komando Er Osman Bağ'ın ailesine misafir oldu.

Şehidin annesi Gülbahar Bağ ile bir süre sohbet eden Vali Baruş, aileye, şehidin fotoğrafının olduğu bir saat hediye etti.

Ardından ilçede yaşayan gazi Emin Doğan'ı da evinde ziyaret eden Baruş, aileyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri
YSK, CHP'nin 'mutlak butlan' itirazını reddetti

YSK, CHP'nin itirazını reddetti
Bilgi Üniversitesi öğrencilerinden kapatma kararına tepki

Kampüste tansiyon yüksek! Kapılar kilitlendi, öğrenciler eyleme geçti
Şanlıurfa'da dilencinin üzerinden 117 bin TL çıktı

Paraları saya saya bitiremediler
Çöp konteynerinde 33 ölü kedi bulundu, 1 veteriner gözaltına alındı

Çöp konteynerindeki poşetlerde bulundu! Failin kimliği daha da skandal
Gözaltına alınan dünyaca ünlü şarkıcıdan polislere akılalmaz teklif!

Gözaltına alınan dünyaca ünlü şarkıcıdan polislere akılalmaz teklif!
Mutlak butlan kararına en sert tepki Dervişoğlu'ndan geldi

Dervişoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek butlan yorumu
Yunan taraftarlardan Alperen Şengün'e provokasyon

Yunanistan'da milli yıldızımız Alperen'e çirkin provokasyon