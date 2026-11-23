Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Erzurum Valisi Aydın Baruş, 2 kardeşin silahla yaralandığı kuyumcu soygun girişiminin yaşandığı dükkan ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Vali Baruş, 21 Kasım'da 2 kardeşin silahla yaralandığı soygun girişiminin gerçekleştiği Taş Mağazalar Caddesi'ni ziyaret etti.

Cadde ve olayın gerçekleştiği dükkan çevresinde incelemelerde bulunan Baruş, yetkililerden bilgi aldı.

Baruş, caddedeki esnafı da ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yakutiye Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan ile İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay da Vali Baruş'a incelemelerinde eşlik etti.

Kentte 21 Kasım'da gerçekleşen olayda, şüpheli Recep Ö. bir kuyumcuya girip silah tehdidiyle tezgahtaki altınları poşete koydurarak iş yeri sahibi kardeşler Cem ve Cüneyt Özoltu'yu silahla yaralayıp kaçarken, çevredeki esnafın müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek polise teslim edilmiş ve ertesi gün çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA