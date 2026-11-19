Erzurum'un Yakutiye ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi son anda kurtulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde akşam saatlerinde Terminal Caddesi'nde 3 aracın karıştığı kazada yol kenarındaki 2 kişi son anda kendini kaldırıma atarak kurtuldu. Yaralanan olmazken 3 araçta maddi hasar oluştu, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
ERZURUM'un Yakutiye ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında, yol kenarında bekleyen 2 kişi araçların arasında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, akşam saatlerinde Yakutiye ilçesindeki Terminal Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki 3 araç aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle çarpıştı. Araçlar çarpışmanın etkisiyle savruldu. Bu sırada yol kenarında bekleyen iki kişi, üzerlerine doğru gelen araçları fark ederek son anda kendilerini kaldırıma attı. 2 kişi, araçların arasında kalmaktan son anda kurtulurken, yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kazada şans eseri yaralanan olmazken, 3 araçta maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.