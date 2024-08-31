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Erzurum'un Tortum ilçesinde çıkan yangında 2 ev, 1 ahır ve 1 samanlık kül oldu

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ERZURUM'un Tortum ilçesinde çıkan yangında 2 ev, 1 ahır ve 1 samanlık kül oldu. Yangın, akşam saatlerinde Tortum ilçesine bağlı kırsal Şenyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek Neşet Aktepe ile Halil Akgüney'e ait evlere sıçradı. Mahalle sakinlerinin kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştığı yangına daha sonra olay yerine gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Tortum Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin ve vatandaşların yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Nerede ve nasıl başladığı henüz belirlenemeyen yangında 2 ev, 1 ahır ve 1 samanlık kül oldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

ERZURUM'un Tortum ilçesinde çıkan yangında 2 ev, 1 ahır ve 1 samanlık kül oldu.

Yangın, akşam saatlerinde Tortum ilçesine bağlı kırsal Şenyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek Neşet Aktepe ile Halil Akgüney'e ait evlere sıçradı. Mahalle sakinlerinin kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştığı yangına daha sonra olay yerine gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Tortum Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin ve vatandaşların yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Nerede ve nasıl başladığı henüz belirlenemeyen yangında 2 ev, 1 ahır ve 1 samanlık kül oldu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA

Haber: Dursun Murat AYDIN / TORTUM,(ERZURUM),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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