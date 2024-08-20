Erzurum'un Tekman ilçesinde ot balyalarında çıkan yangın kontrol altına alındı
Erzurum'un Tekman ilçesinde, Gundamı Mahallesi'nde ot balyalarında çıkan yangın, vatandaşların ihbarı üzerine Tekman İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında 500 balya ot kül oldu.
Erzurum'un Tekman ilçesinde ot balyalarında çıkan yangın yayılmadan söndürüldü.
Gundamı Mahallesi'nde sebebi belirlenemeyen bir nedenle ot balyalarında yangın çıktı.
Vatandaşlar yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyince durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Tekman İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle başka alanlara sirayet etmeden kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yangında 500 balya ot kül oldu.