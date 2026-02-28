Karla kaplanan Erzurum havadan görüntülendi
Erzurum'da etkili olan yoğun kar yağışı, tarihi yapıları beyaza bürüdü. Kentteki kar kalınlığı 1 metreyi bulurken, dronla çekilen görüntüler tarihi mekanların karla güzelleştiğini ortaya koydu.
Erzurum'da etkili olan yoğun karın ardından beyaza bürünen kent merkezindeki bazı tarihi yapılar, dronla görüntülendi.
Kentte dün gece başlayan ve aralıklarla etkisini artıran yağışla il merkezinde kar kalınlığı 1 metreyi buldu.
Tarihi Çifte Minareli Medrese, Erzurum Kalesi, Yakutiye Medresesi ve Tepsi Minareli Saat Kulesi ile çevresi beyaz örtüyle kaplandı.
Karla ayrı bir güzelliğe bürünen tarihi mekanlar dronla görüntülendi.
Kaynak: AA / Faruk Küçük