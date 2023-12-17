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Erzurum'un Horasan ilçesinde hafif ticari araç devrildi, 5 kişi yaralandı

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Erzurum'un Horasan ilçesinde, şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ERZURUM (AA) Erzurum'un Horasan ilçesinde, şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.

M.T'nin kullandığı 34 UPM 05 plakalı hafif ticari araç, İğdeli ve Hacı Halil Mahallesi yol ayrımında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile S.B.Z, H.Z, M.Z. ve Y.T. ambulansla Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralılardan Y.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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