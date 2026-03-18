MEMLEKET SOFRASI - Aşmalı yahni

MEMLEKET SOFRASI - Aşmalı yahni
Erzurum'un geleneksel lezzetlerinden biri olan coğrafi işaretli aşmalı yahni, tatlı ve ekşi kuru kayısının bir araya geldiği özgün bir yemek. Karatay Belediyesinin desteklediği Memleket Sofrası Projesi kapsamında, yemeğin yapımı ve tarifi açıklandı.

Erzurum'un geleneksel yemeklerinden coğrafi işaretli aşmalı yahni, geçmişten bugüne gelen özgün lezzetler arasında yer alıyor.

Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında, son zamanlarda gastronomisiyle adından söz ettiren Erzurum mutfağının geleneksel yemeklerinden aşmalı yahninin yapımı anlatıldı.

Tatlı ve ekşi kuru kayısının kavurmayla buluştuğu tescilli yemek, sofralara özgün bir lezzet katıyor.

Aşmalı yahninin tarifini AA muhabirine anlatan 25 yıllık usta öğretici Işılay Çakır, tat dengesinin korunmasının yemeğin en önemli özelliği olduğunu söyledi.

Kuru kayısının tatlı ve ekşi çeşitlerinin birlikte kullanılmasıyla lezzetin ortaya çıktığını ifade eden Çakır, "Yarım saat ile 40 dakika arasında yemeğimiz sofraya gelir halde olur. Çok ağır bir hazırlama yöntemi yok. Kolaylıkla her evde yapılıp yenilebilir." diye konuştu.

Aşmalı yahni için gerekli malzemeler ve tarifi şöyle:

Malzemeler (3-4 kişilik)

500 gram kavurma500 gram tatlı aşma (kuru kayısı)500 gram ekşi aşma (kuru kayısı)7 arpacık soğan25 gram salça20 gram tereyağıYarım çay kaşığı tuzYapılışı

Arpacık soğanlar eritilen tereyağında kavrulur.Kavurma soğanların üzerine eklenip karıştırmaya devam edilir.Salça ve tuzu ilave edilir.Önceden sıcak suda bekletilen tatlı ve ekşi aşmalar kavurmanın üzerine eklenir.2 su bardağı su ilave edilir.Tencerenin kapağı kapatılarak kısık ateşte yaklaşık 10 dakika pişirilir.Sıcak olarak servis edilir.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri
