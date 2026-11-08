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Erzurum-Tortum yolunda tır ile kamyon çarpıştı, 1 sürücü hayatını kaybetti

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Erzurum-Tortum yolunda tır ile kamyon çarpıştı, 1 sürücü hayatını kaybetti
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Erzurum-Tortum kara yolu Güzelyayla Geçidi yakınlarında tır ile kamyon çarpıştı; sürücülerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı. Çarpışmayla tır devrildi, kabinde sıkışan sürücü ekiplerce çıkarıldı ancak hastanede kurtarılamadı.

Erzurum'da tır ile kamyonun çarpışması sonucu sürücülerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Erzurum-Tortum kara yolu Güzelyayla Geçidi yakınlarında S.Y. idaresindeki 27 AUJ 339 plakalı tır ile Ali Köseoğlu'nun (50) kullandığı 25 ACK 895 plakalı kamyon çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle tır devrildi, kamyon sürücüsü kabinde sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, sürücüleri araçlardan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Hastaneye kaldırılan sürücülerden Köseoğlu müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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