Erzurum Tekman'da hafriyat kamyonu şarampole devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Erzurum Tekman'da hafriyat kamyonu şarampole devrildi, sürücü hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum Tekman kara yolunda şarampole devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücünün öldüğü belirlendi.
Erzurum'da şarampole devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti.
Mahir Güven'in (65) kullandığı plakası öğrenilemeyen hafriyat kamyonu, Erzurum Tekman kara yolunda şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: AA