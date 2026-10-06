Haberler

Erzurum Tekman'da hafriyat kamyonu şarampole devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum Tekman kara yolunda şarampole devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücünün öldüğü belirlendi.

Erzurum'da şarampole devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti.

Mahir Güven'in (65) kullandığı plakası öğrenilemeyen hafriyat kamyonu, Erzurum Tekman kara yolunda şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA
Laboratuvardaki gizemli ölüm Trump'ı da endişelendirdi! Ezeli düşmanına 'Yardıma hazırız' mesajı

Gizemli ölüm Trump'ı da endişelendirdi! Ezeli düşmana "yardım" mesajı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 yıl önce 'kalp krizi' denilip dosyası kapatılmıştı! Mihriban Yılmaz cinayetindeki mesajlar Naile Büşra Sarıgül davasını yeniden açtı

Raporda kalp krizi yazıyordu! Mesajlar her şeyi değiştirdi
Fenerbahçe'yi cehennem gibi fikstür bekliyor! 29 günde bakın kaç maça çıkılacak

Fenerbahçe'ye cehennem gibi fikstür!

İsmail Kartal ismini sildi! Fenerbahçe'de 20 milyon Euro'luk ayrılık

İsmail Kartal ismini sildi! Fenerbahçe'de 20 milyon Euro'luk ayrılık
Fon vurgununda parayı iade edenler kurtulacak mı? Bakan Gürlek noktayı koydu

Yaptığı vurgunu iade eden Fatma Betül Sayan Kaya'ya kötü haber
Bakan Gürlek'ten çarpıcı Kozinoğlu sözleri: Kurtlar Vadisi'nde elektrik kesintisi bile işlenmiş

Bakan Gürlek bunu ilk kez açıkladı! Kurtlar Vadisi'nde çarpıcı detay
8 öğrencinin bıçaklandığı ortaokuldan ilk görüntüler

8 öğrencinin bıçaklandığı ortaokuldan ilk görüntüler
Rakibi karşısında yerde kaldı! Galatasaraylılar görünce isyan etti

Milli futbolcuyu o halde görenler aynı yorumu yapıyor