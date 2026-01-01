Haberler

Erzurum Tarım ve Orman Müdürü Kenger, denetim istasyonunu ziyaret etti
Güncelleme:
Erzurum Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, yeni yıl akşamı Erzurum Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu'nda görevli personelle bir araya gelerek, hayvan ve halk sağlığı için yapılan denetimlerin önemini vurguladı.

Erzurum Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, Erzurum Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu'nu ziyaret etti.

Kenger, Erzurum-Erzincan kara yolu üzerinde 19 Eylül 2023'te açılan Erzurum Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu'nda görevli personelle yılbaşı akşamı bir araya geldi.

Personelle bir süre sohbet eden Kenger, yılbaşı gecesinde görev yapan çalışanların yeni yılını tebrik etti, özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.

Kenger, çalışmalar hakkında bilgi alarak, denetimlerin halk sağlığı ve hayvan sağlığı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kenger, ziyarette ayrıca istasyonda durdurulan araçlardaki hayvanların kontrollerini yapan görevlilere eşlik etti.

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

