Erzurum Tarım ve Orman Müdürü Kenger, denetim istasyonunu ziyaret etti

Erzurum Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, Erzurum Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu'nu ziyaret etti.

Kenger, Erzurum-Erzincan kara yolu üzerinde 19 Eylül 2023'te açılan Erzurum Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu'nda görevli personelle yılbaşı akşamı bir araya geldi.

Personelle bir süre sohbet eden Kenger, yılbaşı gecesinde görev yapan çalışanların yeni yılını tebrik etti, özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.

Kenger, çalışmalar hakkında bilgi alarak, denetimlerin halk sağlığı ve hayvan sağlığı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kenger, ziyarette ayrıca istasyonda durdurulan araçlardaki hayvanların kontrollerini yapan görevlilere eşlik etti.