Haberler

Erzurum Şehir Hastanesi'nde robotik cerrahi yöntemiyle ilk göğüs ameliyatı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

75 yaşındaki bir hastanın göğüs bölgesindeki tümörlü kitle, Erzurum Şehir Hastanesi'nde 'Da Vinci' robotik cerrahi sistemi ile alındı. Başhekim Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör, hastaların daha hızlı iyileştiğini ve robotik cerrahinin avantajlarını vurguladı.

Erzurum Şehir Hastanesi'nde, 75 yaşındaki bir hastanın göğüs bölgesindeki tümörlü kitle "Da Vinci" robotik cerrahi sistemi kullanılarak ameliyat edildi.

Ameliyatla ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Başhekim Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör, robotik cerrahi ile üroloji, prostat kanseri, kalp ve damar cerrahisinde baypas ve kitle ameliyatlarının yapıldığını belirterek, "Hastanemizde ilk olarak göğüs cerrahisi kliniğinde akciğerde, özellikle göğüs kemiğinin arkasında 'timus' dediğimiz bezde, tümörlü kitle mevcut, bu kitleyi hocalarımız robotik cerrahi operasyonuyla alacaklar. " dedi.

Göğüs Cerrahisi Kliniği hekimlerinin robotik cerrahi için eğitim sürecinden geçtiğini ve ardından robot destekli operasyon gerçekleştirdiklerini belirten Tör, robotik cerrahide teknik ekip ile anestezi ekibinin de büyük önem taşıdığını ifade etti.

"Robotik cerrahi hasta ve hekime avantaj sağlıyor"

Göğüs cerrahı Opr. Dr. Abdulsamet Alp da operasyonda hastanın göğsündeki kitlesinin robotik cerrahi ile alınacağını anlatarak, "Ankara ve İstanbul gibi sayılı merkezde göğüs cerrahisinde robotik cerrahi yapılıyor, şimdi ise Erzurum Şehir Hastanesi'nde böyle imkan var. Robotik cerrahi hasta ve hekime avantaj sağlıyor. Daha az kesi, daha az kanama ve daha hızlı iyileşme ile normal hayatına hızlı dönüyor hastalar." diye konuştu.

Robotik cerrahide hastalar daha erken iyileşiyor

Hasta ve hekimin robotik cerrahide konforlu ameliyat süreci geçirdiğini anlatan Alp, şöyle devam etti:

"Hastanın iman tahtasının altında kalbin üzerindeki bölgede tümör var, bu tümörü robotik cerrahi ile alacağız. Bu ameliyatı normal yapsaydık 2 saat cerrahi süreci olacaktı. İman tahtası dediğimiz kemiği kesmek zorunda kalacaktık. Hastanın çok fazla ağrısı olacaktı, en az 1 hafta yatacak, normal hayatına geçme süresi ise ortalama 1 ay olacaktı. Fakat robotik cerrahide daha az kanama ve ortalama 3 gün sonra taburcu olacak, 1 hafta sonra ise normal hayatına dönecek."

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel
Türk-İş'ten Bakan Işıkhan'a tepki: Bizimle kimse görüşmedi, komisyonda olmayacağız

Bakan Işıkhan'ın sarf ettiği cümle Türk-İş'i küplere bindirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yavuz Ağıralioğlu, Oktayları karıştırıp 'O bir hayvan' dedi; ortalık toz duman oldu

Oktayları karıştırıp "O bir hayvan" dedi; ortalık toz duman oldu
Genç kadının isyanı: Tecavüz edince evlendik, aynı gün şiddet başladı

Genç kadının isyanı: Tecavüz edince evlendik, aynı gün şiddet başladı
Avrupa'yı alarma geçiren virüs Türkiye'de! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama var

Kabus bitmiyor! Türkiye'ye yayılan virüs için Bakanlıktan açıklama var
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz infaz

İşlek caddede güpegündüz infaz
Yavuz Ağıralioğlu, Oktayları karıştırıp 'O bir hayvan' dedi; ortalık toz duman oldu

Oktayları karıştırıp "O bir hayvan" dedi; ortalık toz duman oldu
Beşiktaş'ta deprem! Sergen Yalçın 2 isme 'Güle güle' dedi

Beşiktaş'ta deprem! 2 isme "Güle güle" dedi
Öpüşme sahnesi ve kaza! Hayal Köseoğlu gelen tepkilere sert çıktı

Dizinin final kararının ardından gelen tepkilere sert yanıt verdi
Tedesco'nun maaşı tartışma yarattı

Fener'den aldığı maaş tartışma yarattı
AK Parti'den milletvekili mi olacak? Kenan İmirzalıoğlu'ndan bomba iddiaya yanıt

AK Parti'den vekil mi oluyor? Kenan'dan bomba iddiaya yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı kara kara düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak

Vatandaşı düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak
39 yaşındaki Edin Dzeko'ya talip var

39 yaşındaki Dzeko'ya talip var
Ailevi sorunlarını anlattığı arkadaşı beklediği tepkiyi vermeyince öldürdü

Sorunlarını anlattığı arkadaşı beklediği tepkiyi vermeyince öldürdü
Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı

Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı
title