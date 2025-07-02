Erzurum-Rize Hattında Uçak Düşmesi: Arama Çalışmaları Devam Ediyor

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AFAD, Sivrihisar'dan Rize'ye giden bir uçağın Erzurum-Rize arasında düşmesi üzerine başlatılan arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Olay yerine çok sayıda ekip ve araç sevk edildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Erzurum- Rize arasında düştüğünü bildirilen hava aracını arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Afad'dan yapılan açıklamada, Sivrihisar'dan havalanarak Rize'ye giden ve içinde 2 kişinin bulunduğu bir uçağın saat 18.18'de Erzurum- Rize arasında düştüğü bilgisinin alındığı belirtildi.

Olay yerine, Bayburt, Rize ve Erzurum AFAD ekiplerinden 12 araç, 2 dron, 52 personel, Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir kurtarma helikopteri, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 2 keşif uçağı, 110 personel ve arama köpekleri, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bir İHA, 2 araç, 5 personel, 112 Sağlık ekipleri, AKUT'tan 2 araç ve 10 personel yönlendirildiği bilgisi verilen açıklamada, "Termal ve gece görüş kameralı dron ve hava araçları ile ihbarın alındığı bölgede arama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip etmekteyiz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
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