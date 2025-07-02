Erzurum-Rize Hattında Uçak Düşmesi: Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Erzurum- Rize arasında düştüğünü bildirilen hava aracını arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Afad'dan yapılan açıklamada, Sivrihisar'dan havalanarak Rize'ye giden ve içinde 2 kişinin bulunduğu bir uçağın saat 18.18'de Erzurum- Rize arasında düştüğü bilgisinin alındığı belirtildi.

Olay yerine, Bayburt, Rize ve Erzurum AFAD ekiplerinden 12 araç, 2 dron, 52 personel, Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir kurtarma helikopteri, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 2 keşif uçağı, 110 personel ve arama köpekleri, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bir İHA, 2 araç, 5 personel, 112 Sağlık ekipleri, AKUT'tan 2 araç ve 10 personel yönlendirildiği bilgisi verilen açıklamada, "Termal ve gece görüş kameralı dron ve hava araçları ile ihbarın alındığı bölgede arama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip etmekteyiz." ifadeleri kullanıldı.