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Erzurum polisi, öğretmenlere siber güvenlik ve akran zorbalığını anlattı

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Erzurum'da polis ekipleri, okul idarecileri ve öğretmenlere siber güvenlik ile akran zorbalığı konusunda bilgilendirme yaptı. Emniyet, çocukların güvenliği için okul yönetimleri ve eğitim camiasıyla işbirliğinin sürdüğünü açıkladı.

Erzurum'da polis ekipleri, okullardaki yönetici ile öğretmenleri, "siber güvenlik ve akran zorbalığı" konusunda bilgilendiriyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, güvenli eğitim için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda kent merkezindeki okulların idareci ve öğretmenleriyle çeşitli toplantılar gerçekleştiriyor.

Toplantılarda öğretmenler ile okul idarecilerine yönelik, okul ve siber güvenlik konuları ile akran zorbalığı hakkında bilgilendirme yapılıyor.

Konuya ilişkin emniyetten yapılan açıklamada, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın huzur ve güvenliği için okul yönetimleri ve eğitim camiamızla işbirliği içerisinde çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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