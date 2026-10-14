Haberler

Erzurum Palandöken'de pompalı tüfekle ateş açılması sonrası 3 zanlı gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum Palandöken'de pompalı tüfekle ateş açılması sonrası 3 zanlı gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Palandöken ilçesinde iki kardeş arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü; kardeşlerden biri pompalı tüfekle çevreye ateş açtı. Olayla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı, suç aleti tüfeğe el konuldu. Bölgede özel harekat polisleri güvenlik önlemi aldı.

Erzurum'da pompalı tüfekle çevreye ateş açılmasıyla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.

Palandöken ilçesinin Yunus Emre Mahallesi'nde 6 katlı bir apartmanın en üst katında 21 yaşındaki Ö.Y. ile 19 yaşındaki kardeşi A.Y. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

A.Y, pompalı tüfekle çevreye ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis, yaptığı çalışmada ağabeyi Ö.Y'yi, kardeşi A.Y'yi ve akrabaları 23 yaşındaki Ö.Y'yi gözaltına aldı, suç aleti pompalı tüfeğe el koydu.

Özel harekat polisleri de olay yeri inceleme ekiplerinin çalışma yürüttüğü adresin çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Gizli bölme bile kurtaramadı! FETÖ hükümlüsü evde yakalandı

FETÖ hükümlüsünün gizlendiği yeri görenler şaşkına döndü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Halle Berry’den oğluna şiddet uyguladığı iddiasına yanıt: Fotoğraf kanıt değil

Oğluna şiddet uygulamakla suçlanmıştı! Oscarlı oyuncudan yanıt geldi
Görüntüler öğrenci yurdundan: Hepsi tek bir ağızdan bağırdı

Görüntüler öğrenci yurdundan: Hepsi tek bir ağızdan bağırdı
Emeklilik hesabı yapanlar dikkat! 1 yıllık ertelemenin bedeli 50 bin lirayı aşabilir

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Ocak gelmeden adım atmayan yandı
Ana haber yayından kalktı, Hande Sarıoğlu ekranlara veda etti

Ana haber yayından kalktı, ünlü sunucu işsiz kaldı
MHP’den fon soruşturmalarına net mesaj! Altıncıysa altıncı, foncuysa foncu, ucu kime kadar gidiyorsa gitsin

MHP’den fon soruşturmalarına net mesaj! Ucu kime kadar gidiyorsa...
40 yaşında hayatını kaybetti! Geride 20 can dostu kaldı

40 yaşında hayatını kaybetti! Geride 20 can dostu kaldı
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Şehidimiz var