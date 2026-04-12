Erzurum'da Yoğun Kar ve Yağmur Sonrası Heyelan

Oltu ilçesinde yoğun kar ve yağmur sonrası meydana gelen heyelan, Kemerkaya ile Sütkans mahallelerini birbirine bağlayan yolu kapattı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolun temizlenmesi için çalışma başlattı ve yolu yeniden ulaşıma açtı.

ERZURUM'un Oltu ilçesinde etkili olan yoğun kar ve yağmur sonrası Kemerkaya ile Sütkans mahallelerini birbirine bağlayan yolda heyelan meydana geldi.

Oltu ilçesinde dün akşam saatlerinde etkisini artıran kar ve yağmurun ardından yamaçtan kopan büyük kaya parçaları Kemerkaya ve Sütkans mahallelerini bağlayan yola düştü. Mahalle yolunu kapatan heyelan sonrası temizlik çalışması başlatıldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Oltu karla mücadele ekipleri, sabahın erken saatlerinde yola düşen kaya parçalarını temizleyerek yolu yeniden ulaşıma açtı.

Öte yandan, ilçenin yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmalarını sürdüren ekiplerin, riskli bölgelerde oluşan heyelanları da temizlediği öğrenildi. Ekiplerin, olumsuz hava koşullarına rağmen mesai mefhumu gözetmeden ilçe genelindeki mahalle yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
