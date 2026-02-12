Siber Dolandırıcılık Operasyonu: 56 Şüpheli Tutuklandı
Erzurum merkezli gerçekleştirilen siber dolandırıcılık operasyonunda, 29 ildeki 68 şüpheli adliyeye çıkarıldı. 56 şüpheli tutuklanırken, 12'si hakkında adli kontrol kararı alındı. Operasyonun detayları ve dolandırıcılık yöntemleri üzerinde çalışmalar devam ediyor.
56 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
