Siber Dolandırıcılık Operasyonu: 56 Şüpheli Tutuklandı

Erzurum merkezli gerçekleştirilen siber dolandırıcılık operasyonunda, 29 ildeki 68 şüpheli adliyeye çıkarıldı. 56 şüpheli tutuklanırken, 12'si hakkında adli kontrol kararı alındı. Operasyonun detayları ve dolandırıcılık yöntemleri üzerinde çalışmalar devam ediyor.

56 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Erzurum merkezli 29 ilde siber dolandırıcılık operasyonunda adliyeye çıkarılan 68 şüpheliden 56'sı tutuklandı, 12'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
