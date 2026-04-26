Haberler

Erzurum-Kurt kulağı çiçekleri meraları süslüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ERZURUM'un Oltu ilçesinde baharın gelişiyle birlikte açan kurt kulağı çiçekleri, meraları renklendirdi. Özellikle Tekeli (Düzkom) ve Kaledibi mahallelerinde görülen endemik bitki türü, doğa tutkunları ve fotoğraf meraklılarının ilgisini çekiyor.

Erzurum, Ağrı ve Kars civarında yetişen, bilimsel adı Iris Iberica olan endemik 'kurt kulağı' çiçekleri, bahar aylarında meralarda görsel şölen oluşturuyor. Uzun saplı ve oldukça gösterişli, nadide bir iris türü olan kurt kulağı, son günlerde Oltu ilçesinin Tekeli ve Kaledibi mahallelerinde yoğun olarak görülüyor. Yöre halkının 'doğanın gelini' olarak adlandırdığı çiçekler vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Baharın habercisi olarak değerlendirilen kurt kulağı çiçekleri, bölgeyi ziyaret edenlere doğayla iç içe keyifli anlar yaşatıyor.

Artvin'in Yusufeli ilçesinden gelirken kurt kulağı çiçeklerini gördüğünü belirten Beyan Onat, "Yolda bu çiçekleri gördüm, durup fotoğraf çektim. Gerçekten çok güzeller, herkesin görmesini isterim" dedi.

Haber-Kamera: Dursun Murat AYDIN/OLTU(ERZURUM),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

