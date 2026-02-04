Yeniden karla kaplanan Erzurum'da güzel kış manzaraları oluştu
Gece başlayan kar yağışı Erzurum'u tekrar beyaza bürüdü. 24 cm kar kalınlığına ulaşan şehirde, tarihi yapılar ve şehir merkezi muhteşem görüntüler sundu.
Kar yağışı sonrası yeniden beyaza bürünen Erzurum'da güzel kış manzaraları oluştu.
Kentte gece başlayan ve sabaha kadar etkisini sürdüren kar, etrafı yeniden beyaza bürüdü.
Kar kalınlığının 24 santimetreye ulaştığı kentte, tarihi yapılar da karla kaplandı.
Güzel manzaraların oluştuğu şehir merkezi dronla görüntülendi.
Kaynak: AA / Muhammed Onur Yavrutürk - Güncel