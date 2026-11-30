Erzurum kent merkezinde akşama doğru sağanak yerini kar yağışına bıraktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Erzurum kent merkezinde akşama doğru etkili olan sağanak, ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bıraktı. Yağış nedeniyle park halindeki araçlar karla kaplandı; cadde ve sokaklar ile kent merkezindeki tarihi yapıların çevresi beyaza büründü.
Erzurum'da kar yağışı etkili oldu.
Kent merkezinde akşama doğru etkili olan sağanak ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Yağış nedeniyle park halindeki araçlar karla kaplandı.
Cadde ve sokaklar ile kent merkezindeki tarihi yapıların çevresi beyaza büründü.
Kaynak: AA