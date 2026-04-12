Erzurum, Kars ve Ardahan'da yoğun kar etkili oluyor

Erzurum, Kars ve Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, yolları buzlandırdı ve günlük yaşamı zora soktu. Ekipler, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Erzurum'da kar yağışının ardından soğuk havanın da etkisiyle bazı yollarda buzlanma meydana geldi, ev ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Kars'ta sabah başlayan ve aralıklarla devam eden kar, akşam saatlerinde etkisini artırdı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü. Sürücüler kar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Kentte ekipler karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Ardahan'da da kent merkezinde kar yağışı etkili oldu.

Gün boyunca etkisini sürdüren kar, çevreyi beyaza bürüdü.

Kar, yüksek kesimlerde yer yer tipiye dönüştü.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik
Trump'ın tehdidine İran cephesinden ilk yanıt: Herhangi bir yanlış hamle, düşmanı ölümcül bir girdaba hapsedecek

Trump'ın tehditlerine İran cephesinden gelen ilk yanıt çok sert

Haberler.com
500

Milyonlar kullanıyordu! Bu telefonların fişi resmen çekiliyor

Milyonlar kullanıyordu! Bu telefonların fişi resmen çekiliyor
Öğretmen, kızı için tüm sınıfı derslerinde geri bıraktı: Beğenmiyorsan özel okula gönder

Böyle öğretmen olmaz olsun! Kızı için tüm sınıfı geride bıraktı
Tottenham'ın kaderi yine değişmedi! Küme düşme tehlikesi daha da arttı

Sen bu hallere düşecek takım mıydın? Resmen küme düşüyorlar
Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti! Orduya 'hazır ol' talimatı

Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti! Orduya yeni talimat

Milyonlar kullanıyordu! Bu telefonların fişi resmen çekiliyor

Milyonlar kullanıyordu! Bu telefonların fişi resmen çekiliyor
Hande Erçel'in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi

Test sonuçları kafa karıştırmıştı! Başsavcılık harekete geçti
Milyonlarca hastayı ilgilendiriyor! e-Devlet'ten fark etti, parasını faiziyle geri aldı

e-Devlet'ten fark etti, parasını faiziyle geri aldı