Erzurum İspir'de Tarihi Mirası Koruma Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı
Erzurum'un İspir ilçesinde, tarihi ve kültürel mirası koruma amacıyla düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Operasyon sırasında çeşitli kazı malzemeleri ve kaçak eşyalara el konuldu.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İspir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, çeşitli kazı malzemeleriyle yakalanan 5 şüpheli hakkında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.
Şüphelilerin aracında yapılan aramada, yer altı alan tarama ve manyetik arama dedektörleri, el dedektörü, pointer metal dedektörü, ruhsatsız tabanca, 59 tabanca mermisi, fişek ve çok sayıda kazıda kullanılan malzeme ele geçirildi.
Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Güncel