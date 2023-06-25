Erzurum İspir'de Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
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Erzurum'un İspir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Erzurum'un İspir ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
İrfan Bayrak yönetimindeki 25 BA 235 plakalı otomobil, Çiçekli Mahallesi'nde Ali Köse yönetimindeki plakası belirlenemeyen motosikletle çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Köse, sağlık ekiplerince İspir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Köksal Sayın - Güncel