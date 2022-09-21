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Erzurum gündem haberleri | Sedat Peker'in Basın Danışmanı Olarak Bilinen Emre Olur Tutuklandı

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Erzurum gündem haberleri | Sedat Peker'in Basın Danışmanı Olarak Bilinen Emre Olur Tutuklandı

Erzurum haberler: Sedat Peker’in basın danışmanı olarak bilinen ve Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen Emre Olur, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak” suçlamasıyla tutuklandı.

FAHRETTİN ÖZTÜRK

Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen ve Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen Emre Olur, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen ve Interpol tarafından Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen Emre Olur, emniyetteki sorgusunun ardından bugün İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Emre Olur, savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlamasıyla, tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Emre Olur, aynı suçlama ile tutuklandı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Sedat Peker Emre Olur İstanbul Tiran Güncel Haberler

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