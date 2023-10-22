Haberler ›› Güncel ›› Erzurum Gönüllü Anneler Derneği Hayır Çarşısı Etkinliği Destek Buldu

Erzurum Gönüllü Anneler Derneği Hayır Çarşısı Etkinliği Destek Buldu

Erzurum Gönüllü Anneler Derneği tarafından düzenlenen Hayır Çarşısı etkinliğine vatandaşlar destek verdi. AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve diğer birçok yetkili etkinliğe katıldı. Etkinlikte gönül anneleri tarafından yapılan ikramlar da katılımcılar tarafından beğenildi.