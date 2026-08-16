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Şebap güvercinleri Erzurum'da sergilendi

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Türkiye'nin dört bir yanından gelen şebap güvercinleri, Erzurum'da kırmızı halılı podyumda sergilendi. 100 bin ila 5 milyon lira değerindeki kuşlar, 40 ilden gelen yetiştiricilerin katılımıyla tanıtıldı ve büyük ilgi gördü.

TÜRKİYE'nin dört bir yanından getirilen, fiyatı 100 bin ile 5 milyon lira arasında değişen şebap güvercinleri, Erzurum'da sergilendi. Kırmızı halı döşeli podyumda yer alan şebap güvercinleri, davetliler tarafından ilgiyle izledi.

Şebap Güvercin Federasyonu bünyesindeki Erzurum Şebap Güvercin Yetiştiriciler Derneği tarafından şebap güvercini sergisi düzenlendi. ' Türkiye Erzurum'da buluşuyor' sloganıyla düzenlenen sergiye, 40'a yakın ilden şebap güvercini yetiştiricileri katıldı. Erzurum'un Aziziye ilçesindeki Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü salonunda gerçekleştirilen sergi öncesi kuşlar için kırmızı halı döşeli podyum kuruldu. Podyumda; miski, abalı, abalı miski, kürenk, çakmaklı, gök ve Arap cinslerindeki 200'e yakın şebap güvercini yer aldı. Özellikleri anlatılırken kırmızı halıda yer alan şepap güvercinleri, davetliler tarafından ilgiyle izlendi. Davetliler, podyumdaki kuşların kafa rengi, ayak yapısı, pul, göğüs rengi, kuyruk ve fiziki duruşlarını inceledi. Özel kafeslerden podyuma çıkarılan kuşların sergisi gün boyu devam etti.

BAKIMLARI DA ÖZEL

Sergiye Almanya'dan katılan İsa Kaya, yaklaşık 25 yıldır bu kuş türüyle ilgilendiğini söyledi. Etkinliklerin yapıldığını bütün kentlere gittiğini söyleyen Kaya ayrıca kendisinin de kuş beslediğini belirtti. Şebap Güvercin Federasyonu Başkanı Necmettin Budak ise bu kuş türünün sadece Türkiye'de değil, dünyada da yaygın olduğunu söyledi. Çok değerli olan şebap güvercinlerinin bakımının da özel olduğunu ifade eden Budak, Erzurum'da sergilenen kuşların fiyatının 100 bin ile 5 milyon lira arasında değiştiğini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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