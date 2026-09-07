Haberler

Erzurum Emniyet Müdürü'nün Kızı Ankara'da Evlendi

Erzurum Emniyet Müdürü'nün Kızı Ankara'da Evlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un kızı İrem ile Asil Ata, Ankara'da düzenlenen törenle evlendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi çiftin nikah şahitliğini yaparken, törene siyaset ve emniyet camiasından çok sayıda davetli katıldı.

Erzurum Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un kızı İrem Karaburun ile Asil Ata, Ankara'da düzenlenen düğün töreniyle dünyaevine girdi.

Düğün töreni, siyaset, bürokrasi ve emniyet camiasından çok sayıda ismi bir araya getirdi. Düğüne katılan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de İrem ve Asil çiftinin mutluluğuna ortak olup genç çiftin evlilik cüzdanını verdi.

Düğüne Erzurum Valisi Aydın Baruş, Edirne Valisi Yunus Sezer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in yanı sıra emniyet teşkilatından üst düzey isimler, bürokratlar ile Edirne ve Erzurum il protokolünden davetliler katıldı.

Karaburun ailesi, düğün boyunca davetlilerin tebriklerini kabul edip mutluluklarını paylaştı.

Kaynak: AA
Bakan Gürlek: Boşanma ve nafaka düzenlemesi ekim ayında hayata geçirilecek

Bakan Gürlek tarih verdi: Beklenen düzenleme hayata geçiyor

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tedesco'nun yüzü gülmüyor! 3 maçta galibiyet yok, üstüne kırmızı kart

Vay be Tedesco! Sen bu hallere düşecek adam mıydın?

Şampiyonluğun ödülü ortaya çıktı! Filenin Sultanları'na kese kese altın

İşte şampiyonluğun ödülü! Filenin Sultanları'na kese kese altın
Yeni OVP sonrası asgari ücret hesabı değişti! İşte yeni zam senaryoları

Yeni OVP sonrası asgari ücret hesabı değişti! İşte ortaya çıkan rakam
Elazığ'da ezber bozan karar! Yıllardır tartışılan uygulama son buldu

Elazığ'da ezber bozan karar! Yıllardır tartışılan uygulama son buldu
Griezmann'ın zor anları! Görüntüsü her şeyi anlatıyor

Bir zamanlar dünya onu izliyordu, son haline bakın
Sahalarda göremediğimiz İlkay Gündoğan'dan 250 milyon TL'lik hamle

İlkay'a bak sen! Sahalarda yok ama yatırımlardan geri durmuyor
Zehra Güneş annesine sarıldı! O bakışa yorum yağdı

Maç bitince koşup boynuna sarıldı! Yorum yağmuruna tutulan anlar