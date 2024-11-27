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Erzurum Devlet Tiyatrosu, Tunus'ta 'Palto' İle Sahne Aldı

Erzurum Devlet Tiyatrosu, Tunus'ta 'Palto' İle Sahne Aldı
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Tunus'ta düzenlenen 25'inci Uluslararası Kartaca Tiyatro Festivali'nde Türkiye'yi temsil eden Erzurum Devlet Tiyatrosu, Gogol'un 'Palto' adlı eserini sahneledi. Oyun, Türk ve Tunuslu sanatseverler tarafından ilgiyle izlendi.

Tunus'ta düzenlenen 25'inci Uluslararası Kartaca Tiyatro Festivali'ne Türkiye'yi temsilen katılan Erzurum Devlet Tiyatrosu (EDT), "Palto" isimli tiyatro oyunuyla sahne aldı.

Başkent Tunus'taki Tunus Belediye Tiyatrosu'nda sahnelenen Nikolay Vasilyevic Gogol'un eseri "Palto" isimli tiyatro oyununu, Tunus'taki misyon temsilcileri ile ülkede yaşayan Türkler ve Tunuslu sanatseverler izledi.

Oyunun kahramanı Akakiy Akakiyeviç'in eski paltosu yerine elindeki tüm parayla diktirdiği paltosunu çaldırmasının ardından, çalınan paltosunu bulmak için verdiği mücadelenin anlatıldığı, Abdullah Arif Atalay'ın yönetmenliğindeki oyunda Yılmaz Karakuzu, Özlem Çiftçi Sak, Özlem Uslu, Ergenekon Cemil Başdoğan, Onur Emre Teber, Halit Burak Günuğur ve Berkay Alkan rol alıyor.

Büyükelçilik personeli ile oyunu izleyen Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ülkeler arasındaki ilişkinin çok değişik yöntemleri var ama kültür en etkilisi. Türkiye ile Tunus arasında kültürel ve tarihi bağlar çok derin. Bugün bu bağları tazeleyen güzel bir etkinliğe hep birlikte imza atıyoruz. Tunus'ta kültürel faaliyetlerde aktif olmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Turan - Güncel
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