Erzurum'daki Yangın Kontrol Altına Alındı
Erzurum'da çıkan yangın, saat 19.00'da kontrol altına alındı. Yakutiye Belediyesi ve Kızılay, itfaiye ekiplerine ve vatandaşlara ayran ikram etti. Vali Mustafa Çiftçi, Kaymakam Tuncay Kaldırım ve Belediye Başkanı Mahmut Uçar, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.
KONTROL ALTINDA
Erzurum'da çıkan yangın, saat 19.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yakutiye Belediyesi ve Kızılay, ekiplere ve vatandaşlara ayran ikramında bulundu. Öte yandan, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım ve Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar'la Kırmızıtaş bölgede incelemede bulundu.
Haber: Salih TEKİN – Kamera: Oktay POLAT / ERZURUM,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel