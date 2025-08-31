Erzurum'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

KONTROL ALTINDA

Erzurum'da çıkan yangın, saat 19.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yakutiye Belediyesi ve Kızılay, ekiplere ve vatandaşlara ayran ikramında bulundu. Öte yandan, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım ve Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar'la Kırmızıtaş bölgede incelemede bulundu.

Haber: Salih TEKİN – Kamera: Oktay POLAT / ERZURUM,

