Erzurum'da 4 kişinin öldüğü kazaya ilişkin gözaltına alınan tır sürücüsü serbest bırakıldı

Güncelleme:
Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi. Yaralanan Gürcistan uyruklu tır sürücüsü Nika S., tedavisinin ardından gözaltına alındı ve hakimlikçe yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı.

Erzurum'da dün 4 kişinin öldüğü trafik kazasında yaralanan ve tedavisinin ardından gözaltına alınan tır sürücüsü, serbest bırakıldı.

Erzurum-Tortum kara yolunda SUV tipi araçla çarpıştıktan sonra yaralanan ve tedavisinin ardından gözaltına alınan Gürcistan uyruklu tır sürücüsü Nika S.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Nika S. sevk edildiği hakimlikçe yurt dışı yasağı kararı ile serbest bırakıldı.

Ramazan Katılmış idaresindeki 41 BZ 206 plakalı SUV tipi araç ile Nika S'nin kullandığı KI 098 NG plakalı tır, dün akşam saatlerinde Akdağ Mahallesi mevkisinde çarpışmış, kazada sürücü ile araçtaki Nurtekin A, Erdem Ö. ve İbrahim Ö. olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
500

