Erzurum'da sülfür gazı tespiti sonrası tedbiren kapatılan termal tesisler yarın açılacak

Aziziye ilçesindeki kaplıcalar, 25 Kasım'da tespit edilen sülfür gazı sonrası kapatılmıştı. Tesisler, 21 Aralık'tan itibaren tekrar hizmet vermeye başlayacak.

Erzurum'un Aziziye ilçesindeki Atatürk İlkokulunun asansör boşluğunda 25 Kasım'da sülfür gazı tespit edilmesi sonucu tedbiren kapatılan tüm termal tesisler, yarın tekrar hizmet vermeye başlayacak.

Aziziye Belediyesinden yapılan açıklamada, bir süredir kapalı olan termal tesislerin yarın açılacağı bildirildi.

Açıklamada, "Şifa kaynağı termal sularıyla bölgenin önemli sağlık ve turizm değerlerinden biri olan Ilıca Termal Tesisleri, nitelikli hizmet anlayışıyla vatandaşlara ve Erzurum'a gelen misafirlere hizmet sunmaya devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, vatandaşların uzun süredir beklediği Ilıca Termal Tesisleri'nin hizmete kaldığı yerden devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hemşehrilerimiz, sağlıklı, konforlu ve güvenli bir ortamda termal imkanlarımızdan diledikleri gibi faydalanabilirler. Kaplıcalarımız, aile kabinlerimiz, VIP havuzlarımız 21 Aralık Pazar günü itibarıyla açık olacak. Hayırlı olsun, sağlıklı olsun, hemşehrilerimize şimdiden sıhhatler olsun."

Aziziye ilçesindeki Atatürk İlkokulunun asansör boşluğunda 25 Kasım'da sülfür gazı tespit edilmiş, bunun ardından bölgede bulunan termal tesisler tedbiren kapatılmış, ekiplerce araştırma, değerlendirme ve çözüm faaliyetlerine başlanmıştı.

