Erzurum'daki Okul İzdihamında 21 Öğrenci Yaralandı

Güncelleme:
Erzurum Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu'nda çıkış saatinde yaşanan izdihamda 21 öğrenci yaralandı. Ambulanslar olay yerine sevk edilirken, yaralılardan 15'i taburcu edildi, 6 öğrencinin tedavisi devam ediyor. Veliler, kontrolsüz dağılım sebebiyle izdihamın meydana geldiğini belirtti.

ERZURUM Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu'nda çıkış zamanı yaşanan izdihamda 21 öğrenci yaralandı. Hastaneye kaldırılan öğrencilerden 15'i taburcu edilirken 6 öğrencinin tedavisi sürüyor.

Olay, Yakutiye ilçesinde yaklaşık bin öğrencisi bulunan 24 derslikli Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu'nun çıkış saatinde meydana geldi. Son ders zilinin çalmasıyla birlikte sınıflardan çıkan öğrenciler merdivenlerde izdiham oluşturdu. Düşen bazı öğrenciler, arkadaşları tarafından ezildi. Olayda 21 öğrenci yaralandı. Yöneticilerin haber vermesi üzerine okula çok sayıda ambulans gönderildi. İzdihamda yaralanan 21 öğrenci Atatürk Üniversitesi Araştırma ve Erzurum Şehir Hastanelerine sevk edildi. Yapılan tedavi sonrası 15 öğrenci taburcu edilirken 6 öğrencinin tedavisi sürüyor.

VELİ: KONTROLSÜZ DAĞILIMDAN BİRBİRLERİNİ EZMİŞLER

Erzurum Şehir Hastanesinde tedavi gören öğrencilerden Ömer Akif Ünüvar'ın babası Zekai Ünüvar, "Törenden sonra dağılıyormuşlar. Kimisi alttan yukarı, kimisi üsten aşağı inmiş. Bundan dolayı birbirlerini bastırmışlar. İzdiham olmuş. 5-6 çocukla birlikte bizim çocuk da düşmüş. Demek ki kontrolsüz dağılımdan dolayı birbirlerine ezmişler. Bir ağır yaralı var. Diğerlerinde ayakları kırılanlar var. Kaburgalarında sıkıntıları olanlar var. Bizim çocukta şükür atlattı. Okul yönetimi hala yok, sadece öğretmenler açıklama yaptılar" dedi.

Bu arada okul yönetimi tarafından velilere bilgilendirme mesajı gönderildiği öğrenildi. Okul idaresi, mesajında yarın yapılacak sınavların da ertelendiğini bildirdi.

Haber-Kamera: Oktay POLAT / ERZURUM,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
