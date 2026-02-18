Haberler

Erzurum'daki Demirdöven Barajı'nın yüzeyi buz tuttu

Erzurum'un Pasinler ilçesindeki Demirdöven Barajı'nın yüzeyi buzla kaplandı.

Sıcaklığın zaman zaman sıfırın altında 20 derecelere kadar düştüğü bölgede kış şartları hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Demirdöven Barajı, Timar, Demirdöven ile Taşlıgüney mahallelerinin ortasında yer alıyor.

Tımar Çayı üzerinde sulama amacıyla yaptırılan ve yüzeyi buzla kaplanan baraj, ilgi çekici panoramaya büründü.

Balıkçılık da yapılan barajın ortasında yer alan kafesler, soğuk havanın etkisiyle buza gömüldü.

Kaynak: AA " / " + Talha Koca -
