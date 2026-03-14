Erzurum'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Erzurum'un Oltu ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında A.S.D isimli sürücü hafif yaralandı. Olay sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Cumhuriyet Bulvarı'nda Y.K yönetimindeki 25 NA 731 plakalı hafif ticari araç, A.Y idaresindeki 25 AAC 969 plakalı otomobil ve A.S.D kullandığı 25 AEN 946 plakalı araçla çarpıştı.
Kazada hafif yaralanan sürücü A.S.D, olay yerine gelen ambulansla Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Fatih Çelebi