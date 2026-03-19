AVM önündeki kavşakta zincirleme kaza! Can pazarı yaşandı

Erzurum'da kavşakta meydana gelen ve 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında bir AVM'nin önündeki kavşakta meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen 4 araç kavşakta çarpıştı. İhbarla kaza yerine çok sayıda ambulans, polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

7 yaralı ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi ile Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

