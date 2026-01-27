Erzurum'da yoğun sis etkili oldu
Erzurum'da akşam saatlerinde başlayan yoğun sis, görüş mesafesini 25 metreye kadar düşürdü. Sürücüler, çevre yolunda zor anlar yaşadı ve hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kaldı.
Erzurum'da yoğun sis, yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kentte akşam saatlerinde başlayan sis, etkisini artırdı.
Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin 25 metreye kadar düştüğü kentte, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.
Çevre yolunda da etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücüler hızlarını düşürerek kontrollü şekilde ilerlemek zorunda kaldı.
Kaynak: AA / Muhammed Onur Yavrutürk - Güncel