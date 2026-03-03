Haberler

Erzurum'da 3 günde 1134 mahallenin yolu açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da şubat ayı sonunda etkili olan yoğun kar yağışının ardından kapanan 1167 mahalleden 1134'ünün yolu, ekiplerin 3 günlük çalışması ile açıldı. Karla mücadele çalışmaları sürüyor.

ERZURUM'da şubat ayının son günlerinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından yolları kapanan 1167 mahalleden 1134'ünün yolu, ekiplerin 3 günlük yoğun mesaileri sonucu açıldı.

Erzurum, 24 Şubat 2004'te yağan ve kalınlığı 110 santimetre olan kardan sonra tarihinin en fazla ikinci yağışını 27 Şubat'ta gördü. Kent merkezine bir günde yağan karın yüksekliği 60 santimetre olarak ölçüldü. Kırsal kesim ve rakımı yüksek yerlerde 1 metreyi de geçen kar yüzünden 1167 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Türkiye'nin coğrafi açıdan en büyük dördüncü ili olan Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlükleriyle kent merkezinde tonlarca karı toplayarak il dışına taşırken, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı bin 200 personel ve 400 araçla kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

Kar yağışının etkisini kaybettiği 28 Şubat'ta karla mücadeleye başlayan ekipler, yaklaşık 3 gün süren geceli gündüzlü çalışmanın ardından 1134 kırsal mahallenin yolunu açtı. Yer yer iş makinelerinin boyunu geçen karı temizleyen ekipler, kalan 33 köyün yolunu açmak için çalışmasını sürdürüyor.

Haber-Kamera: ERZURUM,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail, Lübnan'a kara saldırısı başlattı

Savaş büyüyor! İsrail o ülkeye kara saldırısı başlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin savaşta dengeleri değiştirecek iddiayı yalanladı

Çin savaşta dengeleri değiştirecek iddiayı yalanladı
Bahçeli: Hamaney'in öldürülmesi alçaklıktır

Hamaney'in öldürülmesine ilk tepki! Kürsüden ağzına geleni söyledi
Murat Dalkılıç 13. kez bıçak altına yattı! İşte son hali

13. kez bıçak altına yattı! İşte son hali
Görüntü bu gece yarısı Tel Aviv'de kaydedildi

Film değil gerçek! İsrail gece yarısı kabusu yaşadı
Çin savaşta dengeleri değiştirecek iddiayı yalanladı

Çin savaşta dengeleri değiştirecek iddiayı yalanladı
Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok

Kahreden detay! Fatma öğretmen katilini çok önceden işaret etmiş
Lewis Hamilton ve Kim Kardashian birlikte görüntülendi

Dünyaca ünlü isimleri bu görüntüler ele verdi