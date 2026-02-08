Haberler

Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor

Güncelleme:
Erzurum'da etkili olan yoğun kar yağışı, kentin merkezi ve tarihi yapıları beyaza bürüdü. Vatandaşlar kar yağışının tadını çıkararak çeşitli noktalarda eğlendi.

Erzurum'da etkili olan yoğun kar yağışıyla kent merkezi ve tarihi yapılar yeniden beyaza büründü.

Kentte gün içinde aralıklarla devam eden kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini artırdı.

Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar kentin çeşitli noktalarında dışarı çıkarak eğlendi.

Beyaza bürünen kentteki Çifte Minareli Medrese, Tepsi Minareli Saat Kulesi, Erzurum Kalesi ve Yakutiye Medresesi dron ile görüntülendi.

Kaynak: AA / Muhammed Onur Yavrutürk - Güncel
500

