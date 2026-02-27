Haberler

Erzurum'da kar yağışı etkili oldu; araçlar kara gömüldü

Erzurum'da kar yağışı etkili oldu; araçlar kara gömüldü
Erzurum'da gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti. İki üniversitede dersler çevrimiçi yapılacak ve karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

ERZURUM'da gece saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreyi aşarken, belediye ekipleri yolları açık tutmak için seferber oldu. Erzurum Teknik Üniversitesi ile Atatürk Üniversitesi'nde eğitime 1 gün ara verilerek derslerin çevrim içi yapılacağı açıklandı.

Erzurum'da dün gündüz saatlerinde etkisini kaybeden kar yağışı, gece saatlerinde yeniden başladı. Gece boyunca devam eden yağışın ardından kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti. Yoğun kar nedeniyle park halindeki araçlar kara gömülürken, bazı sürücüler yolda mahsur kaldı. Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, cadde ve sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Yolda kalan araçlar ise çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

2 ÜNİVERSİTEDE DERSLER ÇEVRİM İÇİ

Kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı eğitimde de aksamalara yol açtı. Atatürk Üniversitesi'nden yapılan açıklamada "İlimizde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ile don ve buzlanma riski nedeniyle; 27 Şubat Cuma günü üniversitemiz bünyesindeki tüm birimlerde yürütülecek teorik dersler çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir." denildi. Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğü de 27 Şubat günü derslerin çevrim içi yapılacağını, staj ve uygulamalı derslerin telafisinin daha sonra yapılacağını açıkladı. Ayrıca hamile ve engelli personelin bir gün idari sayılacağını bildirdi.

ARALIKLARLA YAĞIŞ DEVAM EDECEK

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü, kentte havanın çok bulutlu ve aralıklarla kar yağışlı olacağını, hava sıcaklığının ise mevsim normallerinde seyredeceğini açıkladı. Yetkililer, yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunduğunu belirterek, vatandaşları ve sürücüleri buzlanma, don ve çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
