Erzurum'da yıldırım düşen sürüdeki 10'dan fazla küçükbaş hayvan telef oldu - Haberler

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Erzurum'da yıldırım düşen sürüdeki 10'dan fazla küçükbaş hayvan telef oldu

İhlas Haber Ajansı - Özge Bozo - Güncel
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Erzurum'da yıldırım düşen sürüdeki 10'dan fazla küçükbaş hayvan telef oldu Erzurum'un Pasinler ilçesinde meraya yıldırım düşmesi sonucu 10'dan fazla küçükbaş hayvan telef oldu.

Erzurum'da yıldırım düşen sürüdeki 10'dan fazla küçükbaş hayvan telef oldu

ERZURUM - Erzurum'un Pasinler ilçesinde meraya yıldırım düşmesi sonucu 10'dan fazla küçükbaş hayvan telef oldu.

Pasinler ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Merada otlamakta olan küçükbaş hayvan sürüsünün üzerine yıldırım düştü. 10'dan fazla küçükbaş hayvanın telef olduğu olay bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / Özge Bozo - Güncel

Pasinler, Erzurum, Güncel, Haberler

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