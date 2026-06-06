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Erzurum'da yangında ölen diyaliz hastası kadının cenazesi defnedildi

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Erzurum'da 4 Haziran'da bir binada çıkan yangında hayatını kaybeden 71 yaşındaki Hacer Tikankuş'un cenazesi, düzenlenen törenin ardından defnedildi. Yangının elektrikli ısıtıcıdan çıktığı tahmin ediliyor.

Erzurum'da bir binada çıkan yangında hayatını kaybeden diyaliz hastası kadının cenazesi defnedildi.

Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'nde 5 katlı binanın birinci katında, 4 Haziran'da çıkan yangında yaşamını yitiren Hacer Tikankuş (71) için Narmanlı Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Tikankuş'un cenazesi kılınan namazın ardından Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze namazına Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, aynı yangından yaralı kurtulan Tikankuş'un eşi Feramus, bekçi olarak görev yapan oğlu Yakup, aile yakınları ve çok sayıda polis katıldı.

TOKİ Kavak Konutları'nda 4 Haziran'da çıkan yangında Tikankuş yaşamını yitirmiş, dumandan etkilenen eşi ile bir komşusu da Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınmıştı.

Vali Aydın Baruş da olay yerinde incelemelerde bulunmuş, aile yakınlarını teselli etmiş ve gazetecilere yangının elektrikli ısıtıcıdan çıktığının tahmin edildiğini açıklamıştı. Baruş, tedaviye alınanları da hastanede ziyaret etmişti.

Kaynak: AA / Talha Koca
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