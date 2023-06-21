Erzurum'da Yangın: 12 Ev ve 2 Ahır Kullanılamaz Hale Geldi

Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde çıkan yangın, 12 ev ve 2 ahırın kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü. Can kaybı yaşanmazken, hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Erzurum'un Pazaryolu ilçesinin kırsal Köşeyolu Mahallesinde elektrik tellerinin birbirine temas etmesi sonucu bir evde çıkan, rüzgarın da etkisiyle bitişikteki ev ve ahırlara da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında 12 ev ile 2 ahır kullanılamaz hale gelirken, harabeye dönen bölgede enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı. Köye giden AFAD ekipleri çadır kurarken, Kızılay da afetzedelere yemek dağıttı. Can kaybının yaşanmadığı mahallede hasar tespit çalışmaları da başlatıldı.