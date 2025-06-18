Erzurum'da Yalnız Yaşayan 62 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu
Erzurum'un Kazım Karabekir Mahallesi'nde yalnız yaşayan 62 yaşındaki Ercan Tedik, evinde hareketsiz bulunarak hayatını kaybetti. Komşuları tarafından bildirilen olayda, Tedik'in görme engelli olduğu ve 1 hafta önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.
Erzurum'da yalnız yaşayan 62 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.
Kazım Karabekir Mahallesi Aras Sokak'taki 2 katlı bir evde yalnız yaşayan Ercan Tedik'ten haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri kapıyı açarak girdikleri evde Tedik'i yerde hareketsiz buldu.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Tedik'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Tedik'in cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Ölü bulunan Tedik'in görme engelli olduğu ve 1 hafta önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel