Erzurum'da Vatandaşlar Yolda Denk Geldikleri Kızıl Tilki Yavrusunu Besledi
Erzurum'da sürücüler, İspir-Erzurum kara yolu kenarında denk geldikleri kızıl tilki yavrusunu kraker ve sucukla besledi. Tilki, karnını doyurduktan sonra kalan yiyecekleri araziye gömdü ve ardından gözden kayboldu.
Erzurum'da vatandaşlar yol kenarında denk geldikleri kızıl tilki yavrusunu kraker ve sucukla besledi.
Sürücüler, İspir- Erzurum kara yolu kenarındaki arazide fark ettikleri kızıl tilkiye yanlarında bulunan yiyeceklerden verdi.
Verilen çubuk krakerleri ve sucukları yiyen tilki, karnını doyurduktan sonra kalan yiyecekleri araziye gömdü.
Tilki daha sonra karla kaplı arazide bir süre dolaştıktan sonra gözden kayboldu.