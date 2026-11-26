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Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımını engellemeye yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin kent merkezinde belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonda 10 zanlı gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, yaklaşık 2,5 kilogram uyuşturucu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 15 bin 570 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 8'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA