Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu: 25 Kişi Gözaltına Alındı

ERZURUM'un Oltu ve Şenkaya ilçelerinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 14'ü tutuklandı.

Oltu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı'nca, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak, kullanmak veya satın almak' suçuna yönelik Oltu ve Şenkaya ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 14'ü tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla 11 kişi ise serbest bırakıldı.