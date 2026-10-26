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Erzurum'da Ülker Gastronomi Lisesi yarın Bakan Tekin'in katılımıyla açılıyor

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Erzurum'da Ülker Gastronomi Lisesi yarın Bakan Tekin'in katılımıyla açılıyor
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7 ilde hayata geçirilen Gastronomi Liseleri Projesi'nin ilk adımı, yarın Erzurum'da Bakan Yusuf Tekin'in katılımıyla açılacak Ülker Gastronomi Lisesi'yle atılıyor. Okulda İngilizce hazırlık dahil 5 yıllık eğitimle öğrenciler, et kesimi ve süt ürünleri atölyelerinde eğitim alacak.

Milli Eğitim Bakanlığının 7 ilde gastronomi alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirmek amacıyla hayata geçirdiği Türkiye Gastronomi Liseleri Projesi'nin ilk adımı Erzurum'da atılıyor.

Bakanlık tarafından Türkiye'nin zengin mutfak kültürünü korumak ve geleceğin şeflerini yetiştirmek amacıyla hazırlanan proje kapsamında gastronomi liselerinin 7 coğrafi bölgede yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Bu çerçevede Erzurum'da et ve süt ürünleri, İstanbul'da saray mutfağı, helvacılık, şerbet ve tatlı sanatları, Gaziantep'te baklava zanaatkarlığı ve Güneydoğu Anadolu yöresel lezzetleri, Konya'da fırın zanaatkarlığı ve Selçuklu Anadolu mutfağı, İzmir'de Ege mutfak sanatları ve fırıncılık, Hatay'da Akdeniz mutfak sanatları ve tatlıları, Trabzon'da da Karadeniz yöresel lezzetleri ve fırıncılık alanlarında eğitim verilmesi planlanıyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla açılacak

Açılışı yarın Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla yapılacak Erzurum Ülker Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yakutiye ilçesinde restore edilerek eğitime kazandırılan yeni konsept binasında faaliyetlerini sürdürecek.

Süt ürünleri, et kesimi ve pişirme atölyeleri gibi gastronomiye özgü uygulama alanlarının yer alacağı okulda öğrenciler, teorik derslerin yanı sıra uygulamalı mutfak eğitimleriyle mesleğe hazırlanacak.

İngilizce hazırlık sınıfı dahil 5 yıllık eğitim verilecek lisede öğrenciler, Türk mutfağının yanı sıra dünya mutfakları, hijyen, gıda güvenliği ve mutfak sanatları alanlarında da öğrenim görecek.

Okul, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Ulusal Listesi'nde yer alan Erzurum'un zengin mutfak kültürünün gelecek nesillere aktarılmasının yanı sıra kentin gastronomi alanındaki marka değerinin güçlendirilmesine ve coğrafi işaretli ürünlerinin tanıtımına da katkı sunacak.

Kaynak: AA
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